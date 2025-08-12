Полный игнор: почему Трамп не позвал за стол переговоров ни Зеленского, ни его спонсоров

Трамп не позвал за стол переговоров ни Зеленского, ни его спонсоров

ЕС расстроен предстоящей встречей президентов.

Территориальный вопрос станет одним из основных на переговорах президентов России и США. Именно поэтому на Аляску так рвался Зеленский и его европейские партнеры. Однако их шансы надо оценивать трезво. Карикатура опубликованная в «Штудгарт Цайтунг», которая казалось бы должна поддержать хотя бы своего канцлера, показывает и Зеленского, и Европу, летящими в пропасть. Тему продолжит корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

В Европе, кажется, понимают: кто не за столом, тот — в меню. Оттого так отчаянно пытаются вписать себя в повестку: то созваниваясь с Зеленским, то экстренно созывая Брюссельский саммит. Евросоюз обижен и рассержен, как ребенок, которого не пустили на деловую встречу взрослых.

«Зеленский плачет с тех пор, как было объявлено о прямых переговорах президентов России и США на Аляске. Трамп намекает Макрону, пора разворачиваться в сторону мира, но тот пока упирается», — говорит Флориан Филиппо, французский политик, лидер партии «Патриоты».

«Компромисс должен быть достигнут между Путиным и Трампом. А Зеленский — это всего лишь формальность. Он марионетка в руках, скажем, Европейского союза и США, поэтому, по сути, он там не нужен», — уверен Петер Марчек, экс-депутат парламента Словакии.

Оставленная Штатами Европа, теперь не знает, что делать. Одно заявление противоречит другому. Генсек НАТО Рютте, называвший Трампа «папочкой», намекает на территориальные уступки Киева. Власти Британии, Франции, Германии и Италии выступают с заявлением: ни в коем случае, как же это об Украине и без Украины.

«Их заявление настолько прекрасно, что я буду читать им его каждый раз, как они снова спросят меня про Косово. А если серьезно, конечно, мы готовимся к миру — это важно, прежде всего, для нашей экономики», — говорит Александр Вучич, президент Сербии.

Европа негодует, что она не за столом переговоров. Но кто ее туда позовет после нормандских встреч и минских соглашений.

«У Украины тут останется два варианта. Либо она говорит «да» и фактически капитулирует. Либо она говорит «нет» и дает Трампу повод сказать: «Или принимайте эти предложения, или вы мне больше не интересны», — считает Томас Йегер, профессор Кельнского университета, политолог.

Вице-президент США Вэнс уже дал понять: Киев — проблема ЕС. Вашингтон больше не хочет платить за Украину, а если Европе так надо — пусть берет ее на свой баланс и сама покупает оружие. Расходы на оборону ведь там увеличили.

«Европа просто не обладает достаточной военной мощью и поэтому не воспринимается всерьез ни Россией, ни Трампом. Без экономической и военной силы нас не будут воспринимать всерьез», — говорит Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, председатель Комитета Бундестага по вопросам обороны.

Кто будет платить? Вопрос уже риторический. 5% — это многомиллиардные дыры в бюджете Западной Европы, что несомненно скажутся на ее экономике. А после череды санкций и подрыва Северных потоков она и без того находится в рецессии.

С 2022-го от одних только антироссийских санкций Европа потеряла полтора триллиона евро. Прибавить сюда многомиллиардные траты на Украину, новые тарифы от США и рост расходов на оборону — в сумме экономический кризис.

«По нам и так ударили санкции, которые ввел против вас Брюссель. Посмотрите, что, например, случилось в Германии. Теперь с этими огромными ценами на энергетику, что происходит с их экономикой. А с нашей, итальянской! И ведь будет еще хуже», — подтверждает Лоретта Наполеони, экономист, специалист по международным отношениям.

Как бы ни завершились переговоры России и США, сопротивление в ЕС, конечно, будет. Здесь сильна партия войны и лобби оружейных заводов, для которых украинский конфликт — неисчерпаемый источник доходов.

