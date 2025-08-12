На Аляске идет подготовка к встрече президентов России и США

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

По данным Дональда Трампа, 88% украинцев хотят заключения мирной сделки с Москвой.

Главные политические и мировые новости сегодня, а так же в ближайшую неделю, будут так или иначе связаны с предстоящими переговорами Путина и Трампа. Гадать о возможных результатах этой встречи так же бессмысленно, как и на прошлой неделе эксперты пытались определить место встречи президентов. Так вот Аляска, куда и полетят главы двух государств, ни в одном прогнозе даже не звучала, хотя все ссылались на информированные источники и в Белом доме, и в Кремле.

Сейчас важнее прислушиваться к тому, что говорят сами президенты. Вот, например, Трамп несколько часов назад сообщил, что, по его данным, 88% украинцев хотят заключения сделки. А уже в первые две минуты разговора он, якобы, поймет, возможна ли эта сделка вообще. Тем более, что Трамп прекрасно понимает, с кем имеет дело.

«Вы знаете, это воинственная нация. Это то, что они делают. Ведут множество войн. Один мой друг сказал, что Россия сильна, потому что она просто продолжает сражаться. Они победили Гитлера, и мы тоже. И они победили Наполеона. Знаете, они уже долго занимаются этим», — сказал президент США.

Пока же жители Аляски, понимая что это уникальный шанс для них, готовятся к приезду гостей, как могут. В первую очередь, конечно, переписывают ценники.

Местные СМИ называют отель «Капитан Кук» возможным местом базирования российской делегации. В большой политике гостиница уже засветилась. В 2021 году здесь прошли три раунда американо-китайских переговоров. Номера в отелях не просто раскуплены — цены на них взлетели в течение двух минут. Номер, вообще, очень неприглядный. Тут есть микроволновка, есть мини-кухня, одна большая кровать. И вот такой номер обойдется почти в 400 долларов (более 31 тысячи рублей. — Прим. ред.) за сутки.

По некоторым данным, сами переговоры могут пройти вовсе не в Анкоридже, а в городе Гирвуд в часе езды отсюда. Городок считается курортным: горы, лыжи, рыбалка. Все, что нужно для доверительного разговора тет-а-тет лидеров мировых держав.

В качестве еще двух возможных площадок рассматривается военная база Элмендорф, хотя приглашать туда верховного главнокомандующего другой страны вроде как необычно, а также форт Ричардсон. Но главное — это, конечно, Аляска. Подтекст прекрасно считывается как в Москве, так и в Вашингтоне.

«Проведение встречи на Аляске, на территории, которая когда-то принадлежала России, это дипломатически грамотный ход. Российский и американский президенты вряд ли согласились бы на такую символическую встречу, если все в итоге развалится. Речь идет о территориальных уступках, взаимных обменах, территориальных разменах, а это означает, что вся восточная часть Украины, теперь занятая РФ, должна перейти к России», — считает Роджер Кеппель, бывший член Национального совета Швейцарии.

Действительно, территориальный вопрос станет одним из основных. Избежать его просто не получится.

