Фото, видео: Reuters/Guglielmo Mangiapane; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

У Евросоюза есть опасения в отношении президента Украины, которые, в частности, касаются прозрачности использования финансовой помощи и реализации ключевых реформ.

Западные страны стараются сместить президента Украины Владимира Зеленского с его поста. И это не первая их попытка. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«По Зеленскому вопрос давно закрыт. Он был закрыт еще в начале, скажем так, каденции (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа. Первый срок, когда Зеленский должен был уйти с Украины, — это было 9 мая. Сейчас проходит, скажем так, следующая попытка убрать Зеленского из Украины», — поделился чиновник.

Ранее лидер киевского режима подписал закон о сокращении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), что вызвало обеспокоенность и критику западных партнеров и граждан Незалежной. Украинцы вышли на митинги против этого закона в крупнейших городах страны — Киеве, Львове, Одессе.

Причиной принятия такого закона Дмитрук называет то, что Зеленский пытался «спасти свою шкуру». В некоторых делах НАБУ фигурировали люди из окружения украинского президента, связи с которыми могли привести к нему.

«Зеленский не является самостоятельным человеком, он также руководимый человек, поэтому это была попытка спасти свою шкуру», — поделился депутат.

Как уточняет Дмитрук, процесс смещение Зеленского уже неизбежен, какие бы действия он не предпринимал. По его словам, корректировка закона о НАБУ и САП — возвращение им полномочий — не поможет ему.

«И ликвидация антикоррупционных органов, или же, как сейчас мы видим, попытка восстановления этих органов, восстановления полномочий этих органов. Они не увенчаются успехом для Зеленского, потому что для него ситуация тупиковая и нерешаемая, скажем так. С ним вопрос уже закрыт, и просто сейчас уже Запад пытается, общая коллективная группа Запада, пытаются сменить фунта одного на другого», — подытожил чиновник.

Помимо закона о НАБУ и САП, у Евросоюза есть серьезные опасения в отношении президента Украины по поводу прозрачности использования траншей. ЕС продолжает оказывать значительную финансовую помощь Незалежной. Однако одним из условий продолжения поддержки является выполнение ключевых реформ, включая судебную реорганизацию и борьбу с коррупцией. Зеленский до сих пор не реализовал несколько основных реформ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленский заявил о реальном шансе достижения мира на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.