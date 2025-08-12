«Хроники Нарнии»: Как изменились актеры знаменитой франшизы спустя 20 лет

Фото: www.globallookpress.com/FSN-B

Кто они теперь и какие пути выбрали после завершения съемок?

Прошло уже много лет с тех пор, как на экраны вышла легендарная франшиза «Хроники Нарнии», которая завоевала сердца миллионов зрителей по всему миру. Первый фильм, «Лев, колдунья и платяной шкаф», вышел в 2005 году и сразу стал мировым хитом, положив начало успешной экранизации книг Клайва Стейплза Льюиса. Но годы идут, и маленькие герои волшебной страны Нарнии выросли.

В 2005 году на экраны вышел первый фильм серии — «Лев, Колдунья и Платяной шкаф». Он подарил нам невероятных героев и волшебство, о котором мечтает каждый ребенок. Эти фильмы заставили поверить в чудо и дружбу, а героические дети Нарнии навсегда остались в памяти зрителей.

Кто они теперь, какие пути выбрали после завершения съемок, и как изменилась их жизнь за это время — читайте в материале 5-tv.ru.

Джорджи Хенли — Люси

Фото: www.globallookpress.com/g90/ IMAGO/Steve Vas

Джорджи была самой младшей из главных героев — на момент съемок ей было всего восемь лет. После успеха она не покинула кинематограф и, окончив Кембриджский университет, продолжила развиваться. Одним из последних проектов Хенли стал сериал «Испанская Принцесса». Сегодня Джорджи занимается литературой и в 2022 году выпустила поэтический сборник под названием «Амфибия». Также актриса активно ведет свои социальные сети.

Скандар Кейнс — Эдмунд

Фото: www.globallookpress.com/Oleg SpiridonovFSN-B/x99

Скандар начал сниматься в возрасте 12 лет, сыграв сложного персонажа. Сначала Эдмунд казался отрицательным героем, но со временем превратился в справедливого и мудрого лидера Нарнии. После окончания киносаги он ушел из кино и посвятил себя политике. В 2014 году Скандар окончил университет, работал советником британского парламентария, а сейчас трудится редактором экономического отдела журнала The Economist.

Интересный факт: Рост Скандара увеличился более чем на 15 сантиметров в период между съемками фильмов «Лев, Колдунья и волшебный шкаф» и «Принц Каспиан».

Уильям Моусли — Питер

Фото: www.globallookpress.com/Hubert Boesl/FSN-B

Уильям пришел на кастинг с багажом опыта, уже с 11 лет он снимался в различных проектах, а в 2003 году получил главную роль Питера Пэвенси в «Хрониках Нарнии». Он продолжает активно сниматься, в частности, он сыграл писателя Эдгара Алана По в фильме «Воронья лощина».

Уильям поддерживает дружеские отношения с актерами, которые сыграли его экранных братьев и сестер. Во время работы над сагой Моусли некоторое время встречался с Анной Попплуэлл, которая исполнила роль Сьюзан, но сейчас актер не женат и не состоит в отношениях.

Анна Попплуэлл — Сьюзен

Фото: www.globallookpress.com/Nicole Kubelka via www.imago-ima; Mary Evans/TASS

Анна начала заниматься актерским мастерством в Лондоне в шесть лет, а свою первую роль получила в девять лет в сериале «Берег головорезов». Она пыталась получить роль Гермионы в «Гарри Поттере», но не прошла кастинг. Однако настоящую известность ей принесла роль Сьюзен в «Хрониках Нарнии». Анна продолжает сниматься в кино. В 2016 году она вышла замуж за актера Сэма Кэрда, позже у них родилась дочь.

