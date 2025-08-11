В Минобороны РФ поздравили военных строителей с профессиональным праздником

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

В ведомстве подчеркнули стратегическую важность этой сферы.

Министерство обороны России поздравило военных строителей с их профессиональным праздником, который отмечается во второе воскресенье августа. В ведомстве отметили, что сегодня по всей России — от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Авдеевки — военные строители реализуют масштабные проекты, поэтому их труд бесценен.

«Профессия строителя, а особенно военного строителя — одна из самых важных и созидательных. Сегодня ей придается особое, стратегическое значение», — подчеркнул заместитель министра обороны генерал-майор Павел Фрадков.

По его словам, сейчас особое внимание уделяется специальному строительству, от результатов которого напрямую зависит обороноспособность страны. Без контроля не остается и реализация проектов военно-социальной инфраструктуры для комфортной жизни, обучения и службы тех, кто стоит на страже Родины.

На данный момент у военных строителей в работе находятся порядка двух десятков армейских госпиталей — в Брянске, Севастополе, Курске, Рязани и других городах.

Кроме того, накануне Дня военного строителя в городе Мирный Архангельской области состоялось торжественное открытие нового спортивно-оздоровительного центра «Звезда».

Комплекс включает в себя два бассейна, универсальный зал с трибунами, оборудованные помещения для борьбы, контактных видов спорта, тяжелой атлетики и бодибилдинга.

Всего на территории центра обустроены два стадиона, 13 спортивных залов, 12 дворовых тренировочных площадок.

День военного строителя отмечается ежегодно с 12 августа 1956 года во второе воскресенье последнего летнего месяца. Профессиональный праздник они разделяют с гражданскими коллегами.

