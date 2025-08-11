В Ростовской области ввели штрафы за фото- и видеосъемку атак беспилотников

Фото: © РИА Новости/Максим Туманов

Меры направлены для обеспечения безопасности.

В Ростовской области ввели штрафы за фото- и видеосъемку атак вражеских беспилотников. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

«Вводится запрет на фото-, видео- и киносъемку, а также публикацию в интернете или СМИ процесса, или последствий применения ракетного вооружения, беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Там пояснили, что запрет действует в целях обеспечения безопасности и защиты государственных интересов в регионе, а также для предотвращения утечки информации.

За съемку и распространение таких материалов предусмотрены штрафы: для граждан — от трех до пяти тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Арзамасском округе Нижегородской области один рабочий промышленного предприятия погиб и еще два пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ. Как сообщил глава региона Глеб Никитин, семье погибшего будет оказана необходимая помощь.

