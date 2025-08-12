Шоу-биз за неделю: Волочкова закинула ноги на соседа, а Галкина* сбила бабушка

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Прошлая неделя чуть не стала для некоторых звезд последней, а других заставила в очередной раз задуматься о своих идеалах. Какие вызовы судьба подкинула знаменитостям, и как они с ними справились?

Заслуженная артистка Российской Федерации Анастасия Волочкова положила длинные ноги на чувства окружающих, Максима Галкина* сбила бабушка, а вечная невеста рэп-исполнителя Тимати столкнулась с хейтом. Это новости недели шоу-бизнеса и продюсер 5-tv.ru Дмитрий Дмитриев.

Ноги важнее уважения к людям

Посади Волочкову в самолет, она ноги на сиденья закинет. Уставшая, видимо, после дня рождения отца звезда наплевала на чувства обычных смертных. Артистка выставила конечности на всеобщее обозрение, закинув их на кресло другого человека. Примечательно, что сама балерина недовольство людей осудила, заявив, что все должны были быть счастливы от ее поведения. Эх, снова доброта звезды обернулась ей боком.

Бабушка — главный хейтер Галкина*

Иноагента Максима Галкина* во время очередной прогулки на велосипеде сбила пенсионерка. Юморист чудом избежал смерти, но стекло машины повредило артерии на его руке. И хотя от тренировок и попыток омолодиться шутнику пришлось отказаться, выходить на сцену, пытаясь хоть как-то заработать, он продолжил. А зрителям-эмигрантам, видимо, и не важно состояние их кумира.

Невеста навсегда, даже с ребенком

Очередная возлюбленная рэпера Тимати стала матерью. Вечная невеста артиста модель Валентина Иванова смирилась со своим положением и ответила хейтерам после рождения наследника. Так она заявила, что брак не дает никаких гарантий, а важны сами отношения. Сам Тимати комментариев давать не стал, вероятно, уже присматриваясь к другим кандидаткам на его сердце.

Все хотят плясать с ней на сцене

Подтанцовка заслуженной артистки Российской Федерации Татьяны Булановой стала новой любовью молодежи. Необычные танцы артистов привлекли внимание общественности, да настолько, что многие звезды подумали отказаться от своей работы, лишь бы попасть в команду к певице. Так даже телеведущая Ксения Собчак и бывший супруг звезды экс-футболист «Зенита» Владислав Родимов приняли участие в кастинге на желанном месте. Однако Буланова, зная себе цену, проигнорировала подобные предложения.

Не хочет меняться

Поп-исполнительница Глюкоза окончательно наплевала на мнение окружающих. Певица заявила, что устала слушать критиков и как-то меняться не намерена. Вот так знаменитость вновь вытерла ноги об свою же аудиторию, все больше превращая выступления в концерты для взрослых. Ну, а что, вы главное терпите и платите.

У всех звезд есть свои убеждения, но не всегда они оказываются верными. Следите за своим эго и не переходите черту. Это были новости недели шоу-бизнеса, и продюсер 5-tv.ru Дмитрий Дмитриев.

* Признан иноагентом по решению Минюста на территории РФ.