Путин запретил закупать форму иностранного производства для ВС РФ с 2026 года

К 2027 году вся военная форма будет шиться исключительно из российских тканей и трикотажных полотен.

Все вещевое имущество для Вооруженных сил (ВС) России будет производиться исключительно российскими предприятиями на территории страны с 1 января следующего года. Эта мера направлена на поддержку отечественных производителей текстильной продукции. Соответствующий указ, опубликованный на сайте официальных правовых актов, подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ предписывает обеспечить поставки форменной одежды и другого вещевого имущества для армии исключительно отечественного производства. Для армии обеспечение осуществляется в рамках государственной системы закупок и гособоронзаказа. Указ призван повысить уровень отечественного производства и снизить зависимость от иностранных поставщиков.

Кроме этого, документ предусматривает, что к 2027 году вся военная форма будет шиться исключительно из российских тканей и трикотажных полотен.

Вещевое имущество военнослужащих включает в себя предметы форменной одежды, знаки различия, белье, постельные принадлежности, специальную одежду, обувь, снаряжение и санитарно-хозяйственные вещи.

