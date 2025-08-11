Ида Галич показала свое тело после родов

Фото, видео: © РИА Новости/Светлана Шевченко; Telegram/IdaGalich/GALICH_onok; 5-tv.ru

Телеведущая сообщила, что снова берет себя в руки — она отказалась от мучного, сладкого и фастфуда.

Недавно телеведущая Ида Галич стала мамой во второй раз. В своем Telegram-канале она показала, опубликовав видео, как выглядит ее тело спустя две недели после родов.

«Обычное тело недавно родившей женщины. Сейчас я вешу 63 килограмма, а рожала я 73 килограмма. Осталось шесть-восемь килограммов, и будет супер. Проблема в том, что их надо скинуть к 20 сентября. Готовлюсь к одному очень важному проекту», — поделилась Галич.

Телеведущая сообщила, что сейчас снова берет себя в руки — она не ест мучное, сладкое, фастфуд и другие вредности. Ида сказала, что всю беременность тренировалась и контролировала питание. В итоге она довольна результатом и добавила, что «в прошлый раз было хуже».

Ранее 5-tv.ru писал, что Ида Галич рассказала о сложностях вторых родов. Звезда была вынуждена пойти на кесарево сечение из-за проблем со здоровьем. Блогер напомнила, что до второй беременности ее оперировали из-за миомы. После хирургического вмешательства остался небольшой шрам, и, чтобы не рисковать, было решено по поводу кесарева.

