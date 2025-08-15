Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

С грустью вспоминать ушедших — свойственно всем, а вот сделать их частью истории — суждено немногим.

Быть, как стебель, и быть, как сталь, в жизни, где мы так мало можем… О тернистом пути Олега Табакова, который умел любить и веселиться, — эксклюзивно с корреспондентом 5-tv.ru поделились члены его семьи вместе Владимиром Машковым, Ольгой Любимовой и Ириной Винер на открытии выставки «Олег Табаков. Судьба увлеченного человека».

Ключевое послание для потомков от Олега Павловича режет по сердцу. Он говорил, что любит учеников не потому, что они его любят, а потому, что это он их любит. Благодаря глубине и такому грандиозному посвящению себя «правильным» людям, он до сих пор живее живых в душе каждого воспитанника.

«Для нас Олег Павлович ежедневно живой… Прямо перед уходом он подарил мне двухтомник, и буквально через месяц, я открываю его, знаете, как погадать, а там послание мне: Вовка, я тебя люблю и хочу, чтобы ты развивался интенсивно и полно!» — делится худрук театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков.

Полюбовные отношения с учениками строились не на добром слове. Они, скорее, видели в нем большого учителя, лидера, за которого можно всем на свете пожертвовать. Олег Табаков отбирал в театр лучших не для кого-то, а для себя! Чтобы самому творить достойно с ними на одной сцене. И та самая «Табакерка», в итоге, реализовалась в отдельный театр на улице Чаплыгина. Именно благодаря правильно выбранным артистам, которые еще при отсутствии помещения и официальном запрете от секретаря КПСС — все равно собирались ночью и готовили спектакли. То есть, «Табакерка», прорастала, как ландыш через асфальт, за счет верности учеников, которым было всего по 15-16 лет.

«Талант — это выбор. Люди все талантливы, просто иногда неправильный выбор делают, а вот он делал правильные выборы!» — подчеркивает Владимир Машков.

Олег Павлович, жертвуя здоровьем, преодолел тяжелые удары судьбы, об этом вспоминает и Ирина Винер:

«У него тоже были неспокойные моменты в жизни, мягко говоря… В 1982 году ему запретили набирать учеников. И инфаркт в 29 лет не от того, что все было гладко. Он через тернии к звездам проходил. И это надо помнить и знать!»

В прямом смысле разбитое сердце к 29-ти годам заставило Табакова пересмотреть беспощадность к самому же себе. Один из ярких интерактивов на выставке — как раз составление его ежедневного расписания. Подъем в шесть утра, переговоры, любимый завтрак — вишневый сок с бутербродом, просмотр студентов, встречи с режиссерами, репетиции… И, конечно же, сон с 17:00 до 18:00, как принудительный акт любви к себе, чтобы поберечь сердце. А после, снова плотное расписание до полуночи. Он не терял энергии никогда, и на вечернем спектакле был только что взошедшим ярким солнцем.

Режиссер Виктор Розов, работавший с Табаковым, сказал когда-то о нем, имея в виду талант:

«Освещает сцену, как атом солнца!»

Именно с Табакова пошла театральная традиция ездить по всей России и искать это «солнце» в подростковой молодежи. Солнце в прямом смысле — масштаб влияния. По словам его ученицы и вдовы, народной артистки РФ Марины Зудиной, нн всех людей измерял по энергоемкости. Актриса также поделилась любимой зоной на выставке в честь любимого ею мастера и мужа:

«Там есть классная экспозиция. Можно приложить к уху трубку и услышать, что о нем говорили его артисты. Там и я есть, и сын Павел, и многие, кто часть его творческой судьбы!»

Единая среда, где все материально равны, точнее ничем не могут выделиться, кроме, как умениями — фишка Табакова, которую он заложил в основу актерского образования. Студенты приезжали буквально с грошом в кармане на проезд. Им все предоставлял театр — жилье, питание, образование, и даже, бытовые мелочи, одежду! Главное, иметь талант! Представляете, насколько жестким был отбор и сколько хотели оказаться в золотых руках Табакова? Владимир Машков, его ученик и преемник, по сей день продолжает искать по всей России способных школьников, ведь, как завещал Мастер — смысл жизни в том, что на тебе она не заканчивается!

«Олег Павлович еще лично набирал меня на курс. Он был нашим председателем всегда. Очень любил, когда в театре появляются дети, решал квартирный вопрос. Молодым артистам, у которых нет возможности всегда помогал финансово. Привозил лично в общежитие кухонную утварь, продукты, одежду…» — делится актер Театра Олега Табакова Владислав Миллер.

Открывали выставку «Судьба увлеченного человека» Владимир Машков, Марина Зудина и министр культуры Ольга Любимова. По формату «экспо» получилось похожим на путь по иммерсивному пространству. Гость, совершая прогулку, оказывается среди всего того, что было по-настоящему важным для Табакова — голоса учеников, послания потомкам, его культовые роли, решающие телефонные диалоги. Зритель максимально включает органы чувств, потому что биография мастера раскрывается там именно через прикосновения, зрительные эффекты и слух.

Например, одна из камерных комнат состоит из множества атомов солнца, а на экране звучит обращение мастера, записанное еще при жизни, для своих учеников. Гости могут проникаться философией Табакова и сжимать в руках упругие ярко-желтые мячики с цитатами Олега Павловича. Дойдя до конца есть ощущение, что он, и правда, все еще жив, а ты только что вытянул счастливый билет, поговорив с гением.

Олега Табакова многие ассоциируют с его комедийными ролями. Веселиться на сцене и зажигать толпу, и правда, было при жизни его мастерством. Но громким смехом не скроешь дикой боли, а за ним и железный характер. Прошло почти семь лет со дня ухода Олега Павловича, и не жило бы его дело до сих пор, если бы не дисциплина, к которой он по жизни приучал своих детей, коллег и студентов. Ирина Винер, вспоминая Олега Павловича, произнесла четкий постулат его жизни — где кончается дисциплина, кончается и результат. Младший сын артиста, Павел, тоже подтверждал системность отца:

«Дисциплина у нас прямо насаждалась! Папа дома также светился и был полон энергии. Но, если ты приготовил что-то сам себе, то надо прибрать за собой, в таких вопросах дисциплина она была… Я называл его Олег и относился к нему, как к начальнику, вот так сложилось у нас…»

17 августа в день 90-летия, вся страна вспомнит гения, который подарил советским экранам легендарных — Кота Матроскина, Обломова, буфетчицу Клару, Мисс Эндрю из «Мэри Поппинс, до свидания!» и других. Но за широкой мультяшной улыбкой со словами: «Поздравляю тебя, Шарик, ты балбес!», на самом деле, скрывалась целая судьба увлеченного жизнью и людьми Олега Табакова.

Главное, стоит отметить, Олег Павлович так глубинно интересовался сущностью человека и много отдавал себя, потому что пожизненно и не прекращая, он трудился — над своей душой и душами тех, кого он принял в свой необычный творческий мир. И то, что его дорога, порой адски тяжелая, вела в рай — нет никаких сомнений! Ведь вокруг его фигуры нет слез и тоски, есть только радость!

«Да, утрату никогда не забудешь. Но я счастливая женщина и во мне очень много любви, я не растратила ее…» — резюмировала вопросы журналистов Марина Зудина.

