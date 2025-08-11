Дмитрий Патрушев рассказал о мерах поддержки племенного животноводства

Фото, видео: Алексей Майшев /POOL/ТАСС; 5-tv.ru

Правительство усиливает финансирование геномной селекции для увеличения производства животноводческой продукции.

Правительство продолжает работу по развитию качественных характеристик племенного поголовья в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

В пресс-службе правительства страны отметили, что впервые на федеральном уровне предложены меры, направленные на поддержку научных исследований и внедрение инноваций. Особое внимание уделено геномной селекции. Этот метод позволяет быстрее находить и закреплять полезные качества у сельскохозяйственных животных.

Одной из ключевых мер является возмещение до 70% затрат на молекулярно-генетические исследования крупного рогатого скота. Эти исследования способствуют росту продуктивности и увеличению производства животноводческой продукции.

Как указал Патрушев, в текущем году на эти цели из федерального бюджета предусмотрено почти 500 миллионов рублей. Поддержку смогут получить все племенные хозяйства, использующие геномную селекцию, а также компании, участвующие в федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства.

«Рассчитываем, что в 2025 году средства могут получить порядка 400 заявителей», — отметил вице-премьер РФ.

По его словам, в дальнейшем объем финансирования планируется увеличивать. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Патрушеву держать этот вопрос на личном контроле.

