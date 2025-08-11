Опасная еда: названы продукты с повышенной радиацией и ртутью

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Опасные вещества содержатся в пище, которую мы едим практически каждый день.

Небольшие дозы радиации и ртути содержатся в бразильских орехах и рыбе. Об этом aif.ru рассказала ведущий инженер кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета Александра Кожевникова.

По ее словам, многие ошибочно думают, что в этом плане большую опасность представляют бананы. Но это далеко не так. Чтобы получить дозу радиации сопоставимую с одним сеансом флюорографии, нужно съесть, как утверждает химик, десять бананов. А для опасного взаимодействия с последующим развитием лучевой болезни потребуется осилить не меньше ста миллионов плодов.

Александра Кожевникова уточнила, что гораздо большую опасность представляет бразильский орех. Его радиоактивность в тысячу раз сильнее, чем у других продуктов.

«Это связано с тем, что корни деревьев, на которых растут бразильские орехи, уходят в почву очень глубоко, что способствует большому поглощению радия», — отметила эксперт.

Кроме того, опасные вещества в очень малом объеме присутствуют в фасоли, моркови, картофеле, грибах и даже красном мясе.

Источником радиации также может являться рыба. Она, к слову, может содержать еще и ртуть, которая попадает в водоемы. Наиболее опасные с этой точки зрения — тунец, скумбрия и акула, а безопасные — лосось, сельдь, сардина и треска.

Эксперт заключила, что годовая норма радиации, которую мы получаем от пищи, составляет примерно 300 микрозивертов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие напитки и в каком объеме полезно пить летом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX