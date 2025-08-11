Фото: Reuters/Amber Bracken

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Переговоры между лидерами РФ и США, которые пройдут 15 августа, разрушили планы главы киевского режима.

Глава киевского режима Владимир Зеленский оказался в непростом и даже отчаянном положении на фоне новости о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом написал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Объявление о встрече Трампа и Путина <…> на Аляске произвело эффект разорвавшейся бомбы. С тех пор (президент Франции Эммануюль. — Прим. ред.) Макрон и Зеленский мечутся во всех направлениях», — сказано в сообщении.

По его словам, эта встреча дезориентировала и разрушила планы Зеленского, вместе с ним и европейские союзники Украины оказались в тупике, не понимая, как действовать дальше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как народный артист РФ Олег Газманов отреагировал на встречу Путина и Трампа.

Встреча Путина и Трампа

Трамп 8 августа официально заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске. Главной темой переговоров станет поиск мирного решения конфликта на Украине. Это заявление прозвучало всего через два дня после того, как 6 августа российский лидер провел в Москве трехчасовую встречу с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом. Там обсуждались вопросы украинского кризиса и перспективы стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

Вскоре после этого глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас созвала совещание министров иностранных дел стран Евросоюза, чтобы обсудить предстоящие переговоры президентов России и США.

Постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер также не исключил, что Зеленского могут пригласить на встречу Путина и Трампа. Однако, по его словам, окончательное решение об этом еще не принято.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.