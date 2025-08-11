Путин заявил об увеличении объемов промышленного производства в Омской области

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

При этом в регионе еще сохраняется проблема оттока кадров.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Омской области Виталием Хоценко высоко оценил экономические показатели региона, отметив рост инвестиций и промышленного производства.

Российский лидер подчеркнул, что валовой региональный продукт продолжает увеличиваться.

«Рост промышленного производства — 3,3%, вдвое выше, чем в среднем по Сибири», — добавил Путин.

Хоценко, в свою очередь, рассказал о сохраняющейся для Сибири проблеме оттока кадров, но уточнил, что темпы этого процесса снижаются, и динамика уже положительная. Губернатор пожаловался на значительное количество ветхого и аварийного жилья, на что Путин ответил, что ситуация в Омской области все же лучше, чем в ряде других российских регионов.

Глава государства также поддержал инициативу Омской области подать заявку на участие в программе казначейских инфраструктурных кредитов, что позволит привлечь свыше восьми миллиардов рублей на инвестиционные проекты. По словам Хоценко, эти средства, в частности, планируется направить на реализацию проекта строительства аэропорта Омск-Федоровка.

