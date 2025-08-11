Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в Донбассе.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Луначарское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ходе боевых действий российские военные нанесли значительный урон формированиям Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Димитров, Доброполье, Родинское, Удачное, Артемовка, Красноармейск, Гродовка в ДНР, а также Новопавловка и Филия в Днепропетровской области.

По данным оборонного ведомства, потери противника составили до 410 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее, 9 августа, российская армия освободила от украинских вооруженных формирований населенный пункт Яблоновка в ДНР. Освобождение Луначарского стало продолжением наступательных действий российских войск в этом направлении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

