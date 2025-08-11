Гладков предложил чиновнику сменить профессию из-за отказа ехать в приграничье

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Замминистра спорта Белгородской области не захотел посетить пострадавший от обстрелов физкультурный комплекс.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил заместителю министра спорта региона Андрею Дятлову сменить профессию после отказа ехать в приграничный поселок Уразово. Об этом глава области заявил на заседании правительства региона.

В населенном пункте находится физкультурно-оздоровительный комплекс «Русич», пострадавший в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Объект расположен примерно в 12 километрах от границы.

На оперативном совещании регионального правительства первый замминистра спорта Валерий Сирюшов попросил принять меры в отношении Дятлова. Гладков поддержал инициативу, отметив, что для чиновника работа в приграничных районах — это обязанность, а отказ выполнять служебные задачи должен повлечь кадровые решения.

В конце июля губернатор в своем Telegram-канале сообщал о поездке в Уразово. Он осмотрел разрушенный комплекс и заявил, что его восстановление станет одной из приоритетных задач областных властей. По словам Гладкова, уже прорабатываются меры по привлечению финансирования и специалистов для проведения ремонтных работ.

