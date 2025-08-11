Кардиолог назвала скрытые признаки проблем с сердцем

Боль в челюсти, шее, руке или спине может говорить о проблемах с сердцем

Некоторые симптомы легко спутать с обычной усталостью или несварением.

Заболевания сердца не всегда проявляются очевидно, предупреждает врач-терапевт и кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Роксана Портнова. В беседе с Lenta.ru она рассказала, какие признаки должны насторожить и стать поводом для обращения к врачу.

По словам специалиста, постоянная усталость даже после полноценного отдыха и снижение выносливости при привычной физической активности могут быть сигналами сердечной недостаточности, аритмии или пороков сердца. Остановки дыхания во сне также повышают риск развития гипертонии, инфаркта и инсульта.

Кардиолог добавила, что при нарушениях ритма сердца и низком давлении возможны головокружения, обмороки и предобморочные состояния. Боль в челюсти, шее, руке или спине может указывать на стенокардию или инфаркт, а бледность и синюшность кожи — на пороки сердца.

В некоторых случаях инфаркт сопровождается потерей аппетита, вздутием живота, изжогой или тошнотой.

