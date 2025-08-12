🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 12 августа. Этот день благоприятен для общения и творческой активности, главное — не слишком витайте в облаках.

♈️Овны

Будьте инициативны и проявляйте себя, не бойтесь брать ответственность и идите к целям, главное не бегите впереди паровоза.

Космический совет: в суете не забывайте про самое главное.

♉ Тельцы

Не бойтесь просить совета, но не забывайте и сами подумать головой. Решение в компромиссе.

Космический совет: порядок в мыслях — первый шаг к успеху.

♊ Близнецы



Сегодня отличный день для общения и переговоров, но не сплетничайте, иначе это вернется к вам бумерангом.

Космический совет: свободен тот, у кого чиста совесть.

♋ Раки

Кому-то сегодня может пригодиться ваша забота, проявите себя, но не будьте навязчивы, танцуйте в общении с людьми.

Космический совет: будьте среди людей, но не теряйте себя.

♌ Львы

Велик риск попасть впросак. Вас могут переполнять силы, но в самый важный момент они исчезнут, поэтому не взваливайте на себя слишком много.

Космический совет: сделайте немного, но от всей души.

♍ Девы

Чтобы идти вперед, придется отпустить прошлое. Не пытайтесь довести дела до идеала, закончите все проекты и направьте свой взор в будущее.

Космический совет: если топтаться на месте, кроме ямы ничего не появится.

♎ Весы

Работа в коллективе может принести много пользы, но и забрать много сил. Контролируйте свои эмоции и старайтесь не вступать в конфликты.

Космический совет: найдите внутреннюю опору и действуйте.

♏ Скорпионы

Сегодня особенно важна ваша смелость. Предлагайте свои идеи и поддерживайте тех, кто вам импонирует, так вы найдете верных союзников.

Космический совет: компромисс важен, но оставаться посередине опасно.

♐ Стрельцы

Не будьте слишком категоричны, возможно, вам открыта не вся картина ситуации. Постарайтесь загладить все старые обиды с другими людьми.

Космический совет: направьте энергию на созидание, а не разрушение.

♑ Козероги

Не поддавайтесь импульсам и соблазнам, они могут разрушить то, что вы так долго строили. Последний рывок всегда самый трудный.

Космический совет: не расслабляйтесь, пока не доведете дело до конца.

♒ Водолеи

Отпустите вожжи и плывите по течению, мир будет подбрасывать вам все новые варианты решения существующих проблем, следите за знаками и действуйте.

Космический совет: будьте гибки и не конфликты.

♓ Рыбы

Ни в коем случае не спешите и не паникуйте, проблемы будут решаться сами собой, если вы упорно и методично будете идти к цели.

Космический совет: отвлекитесь от дел, чтобы прийти в норму.