🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 12 августа. Этот день благоприятен для общения и творческой активности, главное — не слишком витайте в облаках.
♈️Овны
Будьте инициативны и проявляйте себя, не бойтесь брать ответственность и идите к целям, главное не бегите впереди паровоза.
Космический совет: в суете не забывайте про самое главное.
♉ Тельцы
Не бойтесь просить совета, но не забывайте и сами подумать головой. Решение в компромиссе.
Космический совет: порядок в мыслях — первый шаг к успеху.
♊ Близнецы
Сегодня отличный день для общения и переговоров, но не сплетничайте, иначе это вернется к вам бумерангом.
Космический совет: свободен тот, у кого чиста совесть.
Больше гороскопов смотрите здесь
♋ Раки
Кому-то сегодня может пригодиться ваша забота, проявите себя, но не будьте навязчивы, танцуйте в общении с людьми.
Космический совет: будьте среди людей, но не теряйте себя.
♌ Львы
Велик риск попасть впросак. Вас могут переполнять силы, но в самый важный момент они исчезнут, поэтому не взваливайте на себя слишком много.
Космический совет: сделайте немного, но от всей души.
♍ Девы
Чтобы идти вперед, придется отпустить прошлое. Не пытайтесь довести дела до идеала, закончите все проекты и направьте свой взор в будущее.
Космический совет: если топтаться на месте, кроме ямы ничего не появится.
♎ Весы
Работа в коллективе может принести много пользы, но и забрать много сил. Контролируйте свои эмоции и старайтесь не вступать в конфликты.
Космический совет: найдите внутреннюю опору и действуйте.
♏ Скорпионы
Сегодня особенно важна ваша смелость. Предлагайте свои идеи и поддерживайте тех, кто вам импонирует, так вы найдете верных союзников.
Космический совет: компромисс важен, но оставаться посередине опасно.
♐ Стрельцы
Не будьте слишком категоричны, возможно, вам открыта не вся картина ситуации. Постарайтесь загладить все старые обиды с другими людьми.
Космический совет: направьте энергию на созидание, а не разрушение.
♑ Козероги
Не поддавайтесь импульсам и соблазнам, они могут разрушить то, что вы так долго строили. Последний рывок всегда самый трудный.
Космический совет: не расслабляйтесь, пока не доведете дело до конца.
♒ Водолеи
Отпустите вожжи и плывите по течению, мир будет подбрасывать вам все новые варианты решения существующих проблем, следите за знаками и действуйте.
Космический совет: будьте гибки и не конфликты.
♓ Рыбы
Ни в коем случае не спешите и не паникуйте, проблемы будут решаться сами собой, если вы упорно и методично будете идти к цели.
Космический совет: отвлекитесь от дел, чтобы прийти в норму.