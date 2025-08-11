Быстро, но безопасно ли? Какие продукты опасно разогревать в микроволновке

Яйца, грибы и листовые овощи нельзя греть в микроволновке

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Некоторые блюда в СВЧ могут потерять пользу или даже стать вредными.

Микроволновая печь экономит время, но не все продукты подходят для разогрева таким способом. Доцент кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко в беседе с Газета.ру рассказала, какие блюда лучше подогревать другими методами.

По словам специалиста, вареные яйца или продукты в скорлупе могут взорваться из-за скопившегося пара, а детское питание и грудное молоко нагреваются неравномерно, создавая опасные «горячие точки». Листовые овощи, такие как шпинат или сельдерей, при нагревании могут выделять вредные нитрозамины, а острые перцы — раздражающий слизистые капсаицин.

Фоменко также отметила, что грибы в СВЧ теряют белки и могут вызвать расстройство пищеварения, а растительные масла и мед при перегреве теряют полезные вещества. В случае с медом нагрев способен привести к образованию гидроксиметилфурфурола, который некоторые исследования связывают с канцерогенным эффектом. Эксперт рекомендует в таких случаях использовать плиту или водяную баню.

