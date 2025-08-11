Снимают светофоры и поднимают провода: как везут атомный реактор в Сибирь

Фото, видео: 5-tv.ru

Доставлять груз в Томскую область будут несколько судов, собирать установку будут на стройплощадке.

Росатом проводит уникальную транспортную операцию. В Томскую область отправлен корпус реактора и другое тяжелое оборудование, которые станут основой атомного энергокомплекса четвертого поколения. Всего на стройплощадку доставят шесть крупногабаритных изделий.

Высота каждого из них превышает 15 метров и сравнима со средней пятиэтажкой. А ширина с упаковкой достигает десяти метров. Чтобы обеспечить транспортировку настолько тяжелого и большого груза с завода до причала, работы по подготовке маршрута начались заранее.

«С логистическим процессом практически подвиг. Мы столкнулись с тем, что вынуждены были расширять проемы ворот, мы вынуждены были при транспортировке до речного причала снимать ряд светофоров, поднимать электрические провода. Совместно с железными дорогами были выделены железнодорожные окна, в период которых мы могли проводить эту транспортировку», — рассказал технический директор завода «Ижора» (ГК «Росатом») Максим Исаев.

При изготовлении оборудования использованы специальные стали. Они выдерживают температуру до 600 градусов. Вместе с упаковкой груз весит почти 2000 тонн. Доставят его в Сибирь несколько судов. А собирать реакторную установку будут непосредственно на строительной площадке.

