Тем временем, мобилизация на Украине вышла на новый уровень. Теперь на фронт отправляют самих сотрудников Территориальных центров комплектования — тех, кто не справился с выполнением плана. Чтобы избежать этой участи, нужно ежедневно ловить 650 человек по всей стране.

«В ТЦК есть четкий алгоритм. Даже механизм. Им доводятся определенные ориентиры и показатели, которые должны выполняться. Если ТЦК не обеспечивал необходимого количества мобилизованных, то таких работников отправляли в зону боевых действий», — сказал депутат Верховной Рады Сергей Евтушок.

Новые меры еще больше провоцируют военкомов на злоупотребление полномочиями. Во Львове пятеро сотрудников ТЦК силой скрутили велосипедиста и затолкали его в машину. В Волынской области женщина пошла на отчаянный шаг — залезла на крышу микроавтобуса, чтобы спасти своего мужа. Однако попытка вызволить его не удалась.

