В России вступил в силу закон о расширении оснований для лишения гражданства

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Новые поправки касаются обладателей документа.

С 11 августа в России начал действовать закон, расширяющий перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства.

Как сообщили на официальном сайте Госдумы, документ предусматривает, что нарушение законов страны или пренебрежение ее традициями может привести к утрате статуса гражданина.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что все, кто приезжает в Россию, обязаны уважать ее законы и культурные ценности. По его словам, в стране не нужны люди, которые занимают исключительно потребительскую позицию и игнорируют установленные правила.

Закон был принят депутатами 17 июля, а 31 июля подписан президентом Владимиром Путиным.

Кроме того, недавно президент утвердил поправки в УК РФ, предусматривающие ответственность за осквернение воинских захоронений и памятников, увековечивающих память защитников Отечества. Нововведения направлены на сохранение исторической памяти и защиту значимых для страны мест.

Ранее 5-tv.ru рассказал о возможном повышении штрафов за шумную езду.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.