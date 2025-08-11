Смыло номера с машин: Бурятию накрыл сильный ураган

Фото, видео: © РИА Новости/Юлий Ахромеев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сотни людей остались без света из-за удара молнии.

В Бурятии десятки автомобилистов сегодня искали номера от своих машин. Их буквально смыло с бамперов потоками воды. В сети появилось видео, как только с одной улицы собрали более 20 табличек.

Сильный ливень, грозы и ураганный ветер бушевали всю ночь. Небо озарялось яркими вспышками, которые не на шутку напугали жителей.

От молнии в пригороде Улан-Удэ загорелись столбы с проводами, без света остались сотни людей. На трассах в горных районах сошли сели и перекрыли движение. В водной ловушке оказался и транспорт в городах, несколько улиц полностью затопило.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.