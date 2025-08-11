С обеих сторон Крымского моста в очередях застряли свыше двух тысяч автомобилей

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Время ожидания в очереди на ручной досмотр более трех часов.

Поток машин к Крымскому мосту вновь превысил критическую отметку. По данным оперативного канала информационного центра, утром 11 августа в очереди на проезд и ручной досмотр с обеих сторон переправы скопилось более двух тысяч автомобилей.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 1345 транспортных средств. Время ожидания более трех часов», — говорится в сообщении.

Со стороны Керчи ситуация чуть лучше, но и здесь в очереди остаются 705 машин, а водителям приходится ждать около двух часов.

Это уже не первый крупный затор за август. Накануне, 10 августа, на мосту было зафиксировано 1,6 тысячи машин, а 7 августа движение и вовсе временно перекрывали. Тогда водителей, находящихся на переправе, просили сохранять спокойствие, но причину ограничения не уточняли.

Рекордным стал затор 4 августа — тогда в ожидании досмотра стояли более четырех тысяч автомобилей. Водителям по-прежнему рекомендуют учитывать возможные задержки при планировании маршрута и, если есть возможность, отложить поездку через мост.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.