Лучший школьный шопинг: как не потратить лишнего, купив все необходимое

В 2025 году школьная форма будет стоить от 16 до 23 тысяч рублей

Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Перед тем как идти в магазин, нужно составить список покупок.

По данным аналитиков сети гипермаркетов «О’Кей», в 2025-м стартовый набор одежды в школу обойдется родителям максимум в 23 тысячи рублей. Об этом пишет Life.ru.

Согласно информации издания, в этом году одежда и обувь для ученика младших классов будет стоить в среднем 15 тысяч рублей, а ученицы — 18 тысяч рублей. Родителям старшеклассников придется выложить сумму побольше. Так, форма для мальчика обойдется в 22 тысячи рублей, а для девочки — 23 тысячи рублей. За базовый набор канцелярии придется отдать около шести тысяч рублей.

Чтобы не переплатить и купить самые необходимые вещи для школьника, в первую очередь нужно составить список. В нем должны быть только те предметы, которых не осталось с прошлого года. Например, базовая форма и рюкзак, если старый больше не годится. А вот дополнительные тетради, ручки, карандаши, линейки и другое можно оставить на потом. Этот простой совет снизит нагрузку на бюджет и нервы.

Также родителям стоит смотреть на цены в магазинах и покупать товары там, где дешевле. При этом не нужно забывать пользоваться картами лояльности и кешбэками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что утверждено расписание школьных каникул на предстоящий учебный год.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.