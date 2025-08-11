Молчала годами: Валя Карнавал раскрыла свой детский комплекс

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В школе блогер садилась так, чтобы этой особенности не было видно.

Блогер Валя Карнавал в детстве стеснялась своих родинок на лице и в школе даже старалась садиться так, чтобы их никто не видел. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

Сегодня 23-летняя певица считает это глупостью и с улыбкой вспоминает прошлые комплексы.

«Самое большое достижение в моей жизни — это любить свое лицо без фильтров, нарощенных ресниц и макияжа», — добавила Карнавал в сториз.

Артистка наслаждается отпуском на Средиземноморье — в Монако, куда ее пригласил возлюбленный, устроивший романтический сюрприз. По словам Вали, поездка стала настоящим подарком и долгожданным отдыхом после плотного рабочего графика.

Ранее, как писал 5-tv.ru, блогер оказалась в центре скандала из-за интимных фото. Весной ее сфотографировали обнаженной в раздевалке московского фитнес-клуба. Неизвестные пытались шантажировать девушку, требуя деньги и угрожая выложить снимки в интернет.

По словам Вали, она находилась без одежды всего несколько секунд — собиралась в душ и не успела прикрыться полотенцем. Несмотря на это, нашлись люди, которые обвинили ее в недостаточной бдительности, напомнив, что публичным персонам нужно особенно осторожно вести себя в общественных местах.

