В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Росавиация сообщила о приостановке приема и выпуска воздушных судов.

В аэропорту «Гагарин» в Саратове 11 августа были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram‑канале.

Детали о сроках действия ограничений пока не уточняются. Одновременно на утро 11 августа в других регионах также наблюдались перебои в работе других аэропортов страны.

Для аэропорта Нижнего Новгорода («Стригино») ограничения были отменены в примерно в 9:00 мск, после перерыва примерно в два с половиной часа, тогда как для Калуги («Грабцево») новые ограничения были введены ранее в тот же день и пргодолжаются до сих пор. Представитель Росавиации объяснял подобные меры необходимостью обеспечения безопасности полетов.

В 6:00 мск в Пензенской области местный аэропорт временно прекратил работу из‑за угрозы с применением беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Олег Мельниченко. По его словам, около 7:00 мск план «Ковер» был отменен.

Ранее 5-tv.ru рассказал, силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.