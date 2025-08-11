Боксерские поединки роботов прошли в Сан-Франциско

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пока машинами управляют дистанционно, но вскоре за их движения будет отвечать ИИ.

Состязание боевых роботов провели в Сан-Франциско. Машины сошлись на ринге, где устроили боксерские поединки на выбывание. Матчи проходили под наблюдением рефери и, конечно, под крики толпы. Еще до турнира у андроидов появились преданные фанаты.

Как рассказали организаторы, роботами управляют дистанционно. Но в будущем человека хотят освободить даже от этой роли. По задумке, совсем скоро за движения машин будет отвечать искусственный интеллект.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.