Главная достопримечательность Эдинбурга: Трон Артура горит в Шотландии

Трон Артура горит в Шотландии
Столб дыма виден за много километров.
В Шотландии полыхает одна из главных достопримечательностей столицы, Трон Артура. Это холм в центре Эдинбурга, ежедневно привлекающий туристов и любителей пеших прогулок. Оттуда открывается самый эффектный вид на город.
Сейчас все заволокло дымом. Пламя быстро распространяется из-за ветра и засушливой погоды.
На месте работают спасатели, столб дыма виден за много километров. Власти рекомендовали не приближаться к горящему холму.
Причина возгорания пока не ясна.
