Главная достопримечательность Эдинбурга: Трон Артура горит в Шотландии

Столб дыма виден за много километров.

В Шотландии полыхает одна из главных достопримечательностей столицы, Трон Артура. Это холм в центре Эдинбурга, ежедневно привлекающий туристов и любителей пеших прогулок. Оттуда открывается самый эффектный вид на город.

Сейчас все заволокло дымом. Пламя быстро распространяется из-за ветра и засушливой погоды.

На месте работают спасатели, столб дыма виден за много километров. Власти рекомендовали не приближаться к горящему холму.

Причина возгорания пока не ясна.

