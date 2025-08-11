В Госдуме рассмотрят повышение выплат для трех категорий пенсионеров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Шершакова

Дополнительные надбавки могут появится уже с 1 сентября.

В Госдуме рассматривают законопроект, согласно которому пенсионеры, завершившие трудовую деятельность в августе, инвалиды I группы и граждане, достигшие 80 лет, смогут рассчитывать на повышенные выплаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Алексея Говырина.

По словам парламентария, пенсионеры старше 80 лет будут получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии. В 2025 году ее базовый размер составляет 8907 рублей 70 копеек, а значит, выплаты по этой части достигнут 17 815 рублей 40 копеек, без учета надбавок и районных коэффициентов. При оформленном уходе сумма увеличится еще на 1314 рублей, а при назначенной государственной пенсии — на 1377 рублей.

Такая же мера коснется инвалидов I группы. Для них предусмотрена удвоенная страховая пенсия и надбавка на одного нетрудоспособного члена семьи в размере 2969 рублей 23 копейки. Говырин уточнил, что граждане, только выходящие на пенсию, смогут получить выплаты с учетом всех пропущенных индексаций, если их пенсия ранее не была проиндексирована.

