Врачи в Кузбассе спасли пациентку после 15-минутной остановки сердца

Женщине провели тромболизис.

В Кузбассе врачи спасли пациентку, у которой сердце не билось 15 минут. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Тарасов в своем Telegram-канале.

«Врачи Кузбасского кардиодиспансера спасли пациентку в состоянии клинической смерти, вызванной тромбоэмболией легочной артерии и обструктивным шоком. Остановка сердца длилась 15 минут», — отметил чиновник.

Тарасов уточнил, что у женщины поздно вечером появилась одышка, обморочное состояние, снизилось артериальное давление. Приехавшие врачи диагностировали нарушение сердечной проводимости и перегрузку правых отделов сердца. По словам министра, в больнице к приезду женщины подготовили противошоковую палату.

Уточняется, что реанимировали женщину непрямым массажем сердца, а также подключили к аппарату ИВЛ. Подтвердив диагноз, специалисты провели тромболизис, то есть растворили тромб специальным аппаратом.

Сейчас, как утверждает Тарасов, пациентке лучше.

«Сейчас кровоток восстановился, стабилизировались показатели гемодинамики, ритма и сатурации. Признаков неврологического дефицита после длительной остановки сердца нет — это большая удача», — отметил министр.

Женщина проходит лечение в отделении неотложной кардиологии. Тарасов уточнил, что она скоро отправится домой, где ее ждут трое детей.

