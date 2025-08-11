В Великобритании задержали замышлявшего теракт в мечети подростка-неонациста

Фото: www.globallookpress.com/James Willoughby

При нем обнаружили оружие и вещи с запрещенной символикой.

Полиция Великобритании задержала 16-летнего неонациста, который планировал осуществить теракт в мечети в Шотландии. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Подросток, замышлявший резню в мечети, притворился, что хочет принять ислам», — отмечается в публикации.

При задержании у него нашли немецкий пневматический пистолет, ножи, компоненты для изготовления взрывчатки, а также различные вещи с нацистской символикой.

Молодому человеку удалось обмануть имама местной мечети, заявив, что он хочет стать мусульманином. Это случилось в 2024 году. Имам подтвердил информацию, отметив, что считал задержанного «очень хорошим мальчиком».

