«Я не заслужил»: названы фразы, указывающие на комплекс неполноценности

Избавиться от проблемы можно, открывшись близким или обратившись к специалисту.

Специалисты назвали семь фраз, которые выдают на подсознательном уровне человека с комплексом неполноценности. Об этом сообщает издание Psychologies.

«Комплекс неполноценности — это устойчивое чувство, что другие люди лучше, успешнее, привлекательнее, счастливее. С ним трудно позитивно оценивать себя, свои поступки и жизнь в целом», — объясняет психотерапевт Эрик Паттерсон.

По словам психологов Шармейн Брайант и Элизы Мартинес такие фразы, как «я этого не заслужил, мне просто повезло», «я выгляжу ужасно», «я никогда ничего не делаю правильно», «им никогда не следовало верить в меня», «все знают, что я бесполезен», «как бы я ни старался, я никогда не стану таким же хорошим, как…» и «извините, я знаю, что я странный», говорят о наличии комплекса неполноценности у собеседника.

Сама проблема может возникнуть по разным причинам, среди которых травмирующий опыт или даже скрытые психические расстройства. По словам Паттерсона, избавиться от комплекса можно, открывшись близким или обратившись к специалисту.

