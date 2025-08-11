Восстание против машин: как искусственный интеллект вытесняет реальных людей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Можно ли с помощью этих виртуальных инструментов эффективно решать задачи?

Пользователи по всему миру разочаровываются в искусственном интеллекте. Его по-прежнему активно внедряют в бизнес. Но ожидания нейросети оправдывают все реже. А под громкими заявлениями нередко скрывается ручной труд. При этом искусственный интеллект оказался совсем не дешевым удовольствием. Хотя как раз в возможности экономить на зарплатах видели его ключевое преимущество. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Восстание против машин. Так выглядят люди, получившие ответ на вопрос, может ли робот заменить человека. Их — может. Это теперь уже бывшие модераторы контента в TikTok. Теперь вместо них работают нейросетевые боты.

Но TikTok далеко до уровня цинизма Microsoft: там сначала сократили девять тысяч сотрудников, потратили их деньги на дата-центры для нейросетей, а затем посоветовали уволенным обратиться за психологической помощью к искусственному интеллекту.

«Если вы переживаете увольнение или даже спокойно готовитесь к нему, вы не одиноки. Я экспериментировал с языковыми моделями, такими как ChatGPT или Copilot, которые помогают снизить эмоциональную и когнитивную нагрузку, связанную с потерей работы», — сообщил Мэтт Тернбулл, топ-менеджер Microsoft.

За нейросети бигтех голосует долларом. По данным аналитических агентств, вложения Microsoft, Alphabet, Amazon, Google, Open AI и запрещенной в России экстремистской корпорации Meta* за 2025 год в дата-центры и вычислительные мощности, связанные с искусственным интеллектом, превысят 300 млрд долларов. К 2027 году этот показатель может достичь триллиона долларов. Получается, если в названии стартапа есть буквы AI — то инвесторы слетаются как мухи. На это и рассчитывали создатели «Наташи».

«Наташа» — наш разговорный ИИ, может быть приглашена на наше онлайн-совещание, и в конце которого она может сказать: «Слушай, мне кажется, тебе нужен сканер для склада. Компания в Японии уже построила его, и вы можете заказать его через неделю», — сообщил основатель Builder.ai Сачин Дэв Дуггал.

Уникальная нейросеть «Наташа», которая подслушивает разговоры и предлагает решения, еще умеет писать код. Руководитель компании Builder.ai объявил на весь мир, что заменит с ее помощью целые штаты программистов.

«Наташа» позволяет любому создавать индивидуальные приложения. Это как заказать пиццу. Вы заходите на сайт и говорите: «Я хочу создать приложение, как Ola или Uber», а затем добавляете: «Оно будет предназначено для врачей и медсестер, в нем будет система оплаты», — сказал он.

Никакая нейросеть, конечно, код не писала. Это делали сотни индийских программистов. Такие как, например, парень по имени Нараян Дас.

«Я работаю в компании по разработке ПО, создаем приложения и софт для клиентов — как индийских, так и международных», — сообщил он.

При этом в инвесторах у «Наташи» был сам Microsoft.

«Да, Microsoft инвестировала в подобные платформы, когда активно развивала автоматизированную разработку. И многие крупные tech-компании знают, что за многими AI-продуктами стоит невидимый человеческий труд», — дополнил главный операционный директор индийской IT-компании Раджкумар Теннисон.

Если раньше искусственный интеллект старался подражать естественному, то сегодня, наоборот, люди имитируют нейросети. Парадокс, но за автоматизированный труд платят больше, чем за ручной. Да и получается у людей пока получше.

Сегодня искусственный интеллект, например, может генерировать логичные, с виду, цепочки умозаключений, или создавать видео, очень похожее на настоящее. Выглядит довольно эффектно. Но можно ли с помощью этих виртуальных инструментов эффективно решать реальные задачи?

В американской компании Hertz уже и не уверены. Фирма, сдающая в аренду машины, поручила их приемку у клиентов — программе с компьютерным зрением. Она начала находить несуществующие царапины и вмятины. И сама стала списывать с карточек пользователей деньги.

«Этот чат-бот автоматизирован на поиск несуществующих царапин, а как только я спрашиваю — что не так? Мне отвечают лишь суммой штрафа», — сообщил пострадавший Адам Фоли.

И все эти истории с якобы битыми автомобилями или «Наташей» и предприимчивыми индийскими программистами — это о том, что нейросети пока не настолько полезны, насколько — дороги. А если на что-то выделены бюджеты, то всегда найдутся миллионеры, готовые их освоить — если и не с помощью высоких технологий, то за счет обитателей трущоб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — компания признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.