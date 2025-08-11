Белорусские радикалы планировали захватить юг страны летом 2024 года

Фото: www.globallookpress.com/Mihir Melwani

Подготовка наемников проходила в Литве и Польше.

Летом 2024 года участники организации «Полк имени Кастуся Калиновского» (полк ВСУ, в который входят белорусские радикалы. — Прим. ред.) совместно с представителями беглой оппозиции, а также наемниками рассматривали возможность захвата территории на юге Белоруссии одновременно с вторжением украинских боевиков в Курскую область России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Один из сценариев, который рассматривался в Варшаве летом 2024 года: при поддержке „Полка Калиновского“, „Паспалітае рушэнне“ (Боевое крыло белорусской оппозиции. — Прим. Ред.) и наемников захватить часть территории на юге Беларуси, действуя в унисон с ВСУ в Курской области», — отметил собеседник агентства.

Известно, что часть радикалов проходила подготовку в Европе — в Литве и на территории Польши.

«Подготовкой занимались представители „Полка Калиновского“, имеющие боевой опыт, при активном участии украинских и польских спецслужб», — уточнил источник журналистов.

