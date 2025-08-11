Умер сотрудничавший с Charlie Hebdo карикатурист Кристиан «Флег» Дэйгл

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Художник страдал от онкологического заболевания.

Художник Кристиан Дэйгл, более известный, как Флег, умер в Канаде. Об этом сообщает Libre Media.

По данным издания Флег долго боролся с онкологическим заболеванием — у него был рак поджелудочной железы.

Кристиан Дэйгл родился в 1963 году. Большую известность он приобрел как карикатурист и, прежде всего, благодаря своему сотрудничеству со скандальным французским изданием Charlie Hebdo.

Кроме того, Дэйгл был режиссером, сценаристом и аниматором.

