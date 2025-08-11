Секретная служба США арендовала недвижимость в Анкоридже на Аляске

Фото: www.globallookpress.com

Возможно именно там пройдет встреча Путина и Трампа.

Секретная служба США арендовала недвижимость в городе Анкоридж на Аляске в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на местного риэлтора.

«Ранее сегодня со мной связалась Секретная служба США, и они спросили, есть ли у меня свободные места, и я выбрал то „окно“, которое им было нужно», — рассказал собеседник издания.

Также риэлтор отметил, что выбор Аляски для встречи президентов США и РФ стал для него «сюрпризом».

Владимир Путин 6 августа провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Москве, которая длилась около трех часов. Основной темой переговоров был украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества между Россией и США. Путин и Уиткофф обменялись мнениями по вопросу урегулирования конфликта. Спустя три дня Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским лидером пройдет 15 августа на Аляске.

