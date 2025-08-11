Жертвой землетрясения в Турции стал 81-летний местный житель

Фото: Reuters/Efekan Akyuz

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Еще 29 человек пострадали.

Один человек погиб в результате землетрясения в провинции Балыкесир в Турции. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая в соцсетях. Также известно о 29 пострадавших.

«В результате землетрясения умер 81-летний гражданин, 29 человек пострадали», — написал чиновник.

Ранее сообщалось, что в результате природного катаклизма обрушилось более десяти зданий. Об этом писал 5-tv.ru. Сильное землетрясение магнитудой 6,1 произошло 10 августа в 19:55 по местному времени, которое совпадает с московским. В квартирах раскачивались люстры и мебель, некоторые жители в панике выбежали на улицу. Приложения на смартфонах предупредили о подземных ударах всего за несколько секунд до их начала.

Эпицентр землетрясения располагался в районе Сындыргы провинции Балыкесир. Уточняется, что сейсмическая активность затронула не только центральные районы провинции, но также и Измир, Кютахью, Ялову, Манису, Ушак, Айдын, Эскишехир, Сакарью, Текирдаг и другие города.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.