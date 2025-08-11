«Начинаем самую масштабную попытку прорыва блокады»: Грета Тунберг едет в сектор Газа
Грета Тунберг заявила о намерении прорвать израильскую блокаду Газы
Фото: Reuters/Ognen Teofilovski
Ее сторонники также проведут демонстрации в 44 странах мира.
Активистка из Швеции Грета Тунберг заявила о намерении посетить сектор Газа в рамках гуманитарной миссии 31 августа. Об этом она сообщила в соцсетях.
«Мы начинаем самую масштабную попытку прорыва незаконной израильской блокады Газы: десятки судов отправятся из Испании. 4 сентября мы встретим еще десятки судов, которые прибудут из Туниса и других портов», — уточняется в посте.
Известно, что экоактивисты готовятся также провести демонстрации в поддержку Палестины в 44 странах мира.
Прежде, 28 мая, сообщалось, что Тунберг собирается посетить сектор Газа во время гуманитарной миссии. Тогда поездка пошла не по плану. На судне «Мадлен» с активисткой на борту, объявили тревогу. Вокруг корабля пассажиры заметили «много огней» — это были беспилотники. В дальнейшем на борт судна поднялись представители ЦАХАЛ.
Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил об указании не допустить «флотилию Греты Тунберг» к берегам сектора Газа.
