Брат мэра города Санта-Лусия в Эквадоре убит в результате стрельбы в местном клубе

Жертвами инцидента стали восемь человек.

Брат мэра эквадорского города Санта-Лусия был убит в результате нападения вооруженных людей на посетителей ночного клуба. Информацию публикует издание El Universo, ссылаясь на источники в местной полиции.

Всего в результате инцидента погибли восемь человек, семеро скончались на месте, один — в больнице.

Ранее 5-tv. ru сообщал, что пятилетняя девочка пострадала в результате стрельбы в американском Балтиморе. Всего пострадало шесть человек. В полиции города уточнили, что в момент стрельбы пострадавшие находились на крыльце своего дома и ужинали. Личности злоумышленников пока не установлены, ведется опрос свидетелей и раненых с целью выяснения обстоятельств произошедшего.

А накануне в украинском городе Черкассы в заведении сети ресторанов McDonald’s также произошла стрельба. Неизвестный мужчина применил оружие, находясь в заведении. После произошедшего подозреваемый укрылся в туалете.

