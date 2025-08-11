Глава Русского культурного центра на Аляске назвала вероятное место встречи Путина и Трампа

Глава РКЦ на Аляске Анна Верная: Путин и Трамп могут встретиться в Анкоридже

Фото: www.globallookpress.com/Anchorage city view

Именно здесь расположено мемориальное кладбище, где похоронены советские летчики.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может пройти на военной базе Элмендорф. Такое предположение в беседе с 5-tv.ru сделала Анна Верная, руководитель Русского культурного центра в штате.

База расположена в Анкоридже. По словам Верной, здесь останавливаются многие политики для дозаправки самолетов. Кроме того, здесь находится кладбище «Форд-Ричардсон», где похоронены советские летчики, погибшие на Аляске. Глава Русского культурного центра предполагает, что российский лидер может возложить венок на военном мемориале.

Ранее в США допустили участие Зеленского во встрече Путина и Трампа. Об этом сообщал 5-tv.ru. Постоянный представитель страны в НАТО Мэттью Уитакер не исключил такой возможности. В то же время он подчеркнул, что окончательное решение о приглашении Зеленского на переговоры еще не принято. По словам Уитакера, этот вопрос будет решать Дональд Трамп.

