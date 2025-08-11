Опубликовано видео, как расчет РСЗО «Ураган» ударил по ПВД ВСУ

Боевая машина РСЗО способна поражать цели на расстоянии до 40 километров.

Расчет РСЗО «Ураган» ударил по пункту временной дислокации (ПВД) расчетов БПЛА ВСУ на красноармейском направлении спецоперации. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Ураганы» способны поражать укрепленные районы, узлы связи, скопление пехоты противника, артиллерийские батареи, бронетехнику, в том числе на расстоянии до 40 километров.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.