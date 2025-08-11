Готовим зонтики: москвичам пообещали дождливый август

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Шершакова

Осень незаметно подкрадывается к столице.

Погода в Москве во второй декаде августа ожидается прохладной и более дождливой по сравнению с первой половиной месяца. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, температурный фон будет незначительно ниже нормы — с отклонением около 0,5 градуса, что говорит о слабой температурной аномалии.

Согласно прогнозу Леуса, дневные температуры будут колебаться от +19 до +25 градусов. По ночам ожидается от +9 до +14 градусов. Синоптик отметил, что дожди в столице и области будут идти чаще, а в отдельные дни возможны кратковременные, но интенсивные осадки.

«Дожди также будут частыми гостями в столице и пройдут в течение 6-8 дней», — отметил Леус.

В начале августа мощные дожди обрушились сразу на несколько регионов Центральной России. Ливни прошли в Подмосковье, Нижнем Новгороде, а также в Липецкой и Калужской областях. Как это было — смотрите в нашем материале.

