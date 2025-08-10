Сенатор Грэм* выступил за обмен территориями между Россией и Украиной

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Однако, по его мнению, это может произойти при одном условии.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* в комментарии для NBC News заявил, что урегулирование конфликта на Украине неизбежно потребует территориальных уступок. Однако, как он подчеркнул, любые обмены возможны только после предоставления Киеву надежных гарантий безопасности.

«Будут некоторые обмены территориями, но только после того, как появятся гарантии безопасности для Украины. <…> Цель президента (США Дональда. — Прим. ред.) Трампа — навсегда положить конец этому», — заявил Грэм.

Он отметил, что хочет быть честным со своей аудиторией, и добавил, что «Россия не пойдет на Киев».

Официальный Киев ранее неоднократно заявлял, что любые территориальные уступки неприемлемы.

Прежде вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о намерении американского лидера Дональда Трампа прекратить финансирование конфликта на Украине.

Он указал, что это связано с несколькими причинами — желанием главы Белого дома урегулировать кризис дипломатическим путем и нежеланием американцев продолжать тратить свои деньги на поддержание конфликта.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов