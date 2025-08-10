Умер бывший гитарист Стаса Михайлова Роман Ефанов

Фото: Instagram*/romanefanov

Ему было всего 44 года.

На 45-м году жизни скончался гитарист Роман Ефанов, известный по выступлениям с группой MBAND и сотрудничеству с рядом популярных российских артистов. О его смерти сообщили в социальных сетях певец Анатолий Цой и бывший участник вышеуказанного музыкального коллектива Артем Кид.

«Ты был не просто коллегой, ты был неотъемлемой, важнейшей частью коллектива и всегда занимаешь отдельное место в моем сердце! Лучший гитарист, которого я встречал на своем пути и до каждой клетки своей души оторванный панк. Покойся с миром, друг!» — написал Кид.

При этом причина смерти музыканта осталась неназванной.

Роман Ефанов родился 3 мая 1981 года в Таганроге. Несмотря на то что его семья не была музыкальной, он с раннего детства проявлял выдающиеся способности в этой сфере.

Ефанов был хорошо известен в шоу-бизнесе как участник гастрольных коллективов Стаса Михайлова, Elvira T, «ВИА Гры» и других популярных исполнителей и коллективов.

