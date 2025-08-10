Бурный брак: Эмбер Херд лишила Джонни Деппа куска пальца

Фото: www.globallookpress.com/AFLO

Это случилось спустя несколько месяцев после свадьбы.

Журналистка Келли Лауденберг и продюсер Макико Уоли опубликовали расследовательскую книгу «Голливудские вампиры», в которой раскрываются ранее неизвестные детали конфликта между актером Джонни Деппом и его уже бывшей женой Эмбер Херд, пишет New York Post.

Один из центральных эпизодов книги касается инцидента, произошедшего в ночь на 8 марта 2015 года в Австралии — всего через несколько недель после их свадьбы. По словам авторов, именно тогда между супругами вспыхнула яростная ссора на фоне обсуждения брачного договора.

Как утверждается в книге, в разгар конфликта Эмбер Херд, охваченная гневом, швырнула в мужа бутылку водки. Стекло разбилось, и один из осколков якобы отрезал Джонни Деппу часть пальца. Сразу после этого телохранитель актера получил тревожный звонок и поспешил на виллу. По его словам, он застал Деппа в шоковом состоянии, с кровоточащей рукой, тогда как Херд продолжала выкрикивать обвинения.

Коннолли оказал первую помощь и вызвал врачей. По информации издания, сам отрезанный фрагмент пальца был найден только на следующий день, что позволило хирургам частично восстановить поврежденный палец.

Эмбер Херд настаивала, что актер сам себе нанес увечье в состоянии якобы наркотического опьянения. Однако эта версия была опровергнута показаниями и сделанным телохранителем фото.

Книга «Голливудские вампиры» вышла на фоне продолжающегося интереса к истории громкого развода, который превратился в один из самых обсуждаемых судебных процессов в Голливуде за последнее десятилетие.

