В Вологодской области напомнили об исторической связи Тотьмы с Аляской

В самом северном штате США пройдет встреча Путина и Трампа.

Город Тотьма в Вологодской области имеет давние исторические связи с Аляской. Именно здесь родился служащий Иван Кусков, который в 1812 году основал на севере Калифорнии крепость Форт-Росс, служившей базой для снабжения жителей Аляски продовольствием. Об этом 5-tv.ru рассказал заведующий музеем мореходов Тотемского музейного объединения Анатолий Пахнин, комментируя предстоящий саммит лидеров России и США, который пройдет в самом северном штате Америки.

По словам Пахнина, Алеутские острова, названные в честь коренных жителей алеутов, были освоены к 1799 году — всего за 56 лет. За этот период было организовано более 100 экспедиций, из них 38 — при участии жителей Тотьмы. Позднее промысел завершился созданием Российско-американской монопольной компании, и освоение Аляски стало проходить уже при государственной поддержке.

Форт-Росс стал самым южным русским поселением на американском континенте.

«Но уже к 1841 году из-за убыточности эта крепость была продана частному лицу Джону Саттеру. А уже к 1867 году Аляска и Алеутские острова проданы США, оставив за Россией только два Командорских острова», — уточнил специалист.

Директор Тотемского музейного объединения Алексей Новоселов добавил, что Иван Кусков был мещанином, и к 16 годам успел накопить значительные долги. В поисках заработка он отправился сначала в Иркутск, а затем на Аляску, где стал правой рукой главного правителя российской колонии Александра Баранова.

«35 лет назад у нас был отреставрирован и открыт дом, где Кусков жил после возвращения из Аляски, из Калифорнии, со своей супругой-американкой. Рядом был поставлен его бюст, то есть стал оформляться уголок, посвященный Русской Америке, как раз на пике наших отношений с США», — рассказал Новоселов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 8 августа президент США Дональд Трамп объявил о встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, которая состоится 15 августа и будет посвящена поиску мирного решения конфликта на Украине. Это заявление прозвучало вскоре после того, как 6 августа Путин провел в Москве трехчасовую встречу с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом, где обсуждались вопросы украинского кризиса и перспективы стратегического сотрудничества между двумя странами.

