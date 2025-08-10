Айза заподозрила у себя новый штамм коронавируса: «Разлагаюсь и злюсь»
Блошер Айза заподозрила у себя новый штамм коронавируса
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
По словам блогера, она не по своей воле «тестирует все его виды».
В последние недели мир столкнулся с новым штаммом коронавируса под названием «Стратус». По словам ученых, он является подвидом «Омикрона» и симптомами похож на ОРВИ или на сезонную аллергию.
Блогер Айза Лилуна Ай недавно почувствовала ухудшение самочувствия и заподозрила у себя заражение новым штаммом коронавируса. В своем блоге она рассказала о тяжелом течении болезни и поделилась ощущением, что становится своеобразным «подопытным» для всех его новых штаммов.
«Походу у меня очередной новый штамп ковида. Будто все виды тестируют на мне», — призналась Айза в своем Telegram-канале.
К счастью, Айза уже идет на поправку: второй день подряд она не испытывает головной боли, хотя температура все еще повышена. Она считает это признаком скорого выздоровления.
«Надеюсь, что это признак скорого выздоровления. А то я разлагаюсь и злюсь на всех», — отметила она.
Также блогер посоветовала своим подписчикам заботиться о здоровье.
