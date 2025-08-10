В Турции самолет экстренно сел в Анкаре из‑за загоревшихся наушников

Фото: 5-tv.ru

Батарея беспроводной гарнитуры пассажира воспламенилась — экипаж принял решение совершить посадку в аэропорту Эсенбога.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс Газиантеп — Стамбул, был вынужден перенаправлен в Анкару после короткого возгорания батареи беспроводных наушников одного из пассажиров, сообщает портал HavaSosyalMedya.

Экипаж оперативно связался с диспетчерской и направил воздушное судно в ближайший аэропорт для обеспечения безопасности пассажиров.

После посадки владельца наушников и еще одного пассажира, испугавшегося инцидента, сняли с борта для медицинской проверки и оценки состояния. По информации из публикации, жертв и серьезных повреждений воздушного судна не зафиксировано — дальнейшие шаги по судьбе рейса не уточняются в источнике.

Экипажи авиакомпаний обучены действовать в подобных ситуациях — пассажирам рекомендуется соблюдать правила перевозки электроники, не использовать подозрительные или поврежденные зарядные устройства и при малейших признаках дыма или нагрева уведомлять экипаж. Официальные комментарии от Turkish Airlines и аэропорта ожидаются в ходе проверки обстоятельств.

