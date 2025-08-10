«Я и не против, если честно»: Денис Власенко о постельных сценах в кино

Актер Денис Власенко не против участия в постельных сценах в кино

Звезда сериалов «Happy End» и «Страсти по Матвею» Денис Власенко поделился подробностями работы над пикантными эпизодами на съемочной площадке. По его словам, такие сцены часто репетируют в одежде или халатах, чтобы сохранить комфорт актеров.

«Меньше всего я себе мог представить, что я так много буду проводить в постельных сценах. Да я и не против, если честно», — признался Власенко в разговоре с Мариям Тилляевой в подкасте.

При этом актер отметил, что иногда подобные кадры становились поводом для недопониманий с его возлюбленной, но в итоге все всегда решалось мирно.

Также Денис рассказал о том, что хотел бы попробовать в своей профессии все.

«Я вообще, мне кажется, хочу попробовать в своей профессии все… Мюзиклы, где люди танцуют и поют, и одновременно как-то играют… Какой-то классический хоррор, где все пучат глаза, кричат», — поделился Денис.

